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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев снялся с чемпионата России по решению врачей

Петербургский фигурист Дмитрий Алиев отказался от участия в чемпионате России в Челябинске. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания России (ФФКР).

21-летний спортсмен недавно переболел коронавирусом и не успевает набрать форму. Выступать ему не рекомендовали врачи.

Чемпионат России — 2021 пройдет с 24 по 27 декабря. Дмитрий Алиев — действующий чемпион России и чемпион Европы.

© Фонтанка.Ру

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