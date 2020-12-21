Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев снялся с чемпионата России по решению врачей

Петербургский фигурист Дмитрий Алиев отказался от участия в чемпионате России в Челябинске. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания России (ФФКР).



21-летний спортсмен недавно переболел коронавирусом и не успевает набрать форму. Выступать ему не рекомендовали врачи.



Чемпионат России — 2021 пройдет с 24 по 27 декабря. Дмитрий Алиев — действующий чемпион России и чемпион Европы.

