В России заработал Совет эковолонтёрских организаций

В России начал работу Совет эковолонтёрских организаций. Он стал неформальным объединением НКО, занимающихся экологическим волонтёрством. Идея создания подобной организации зародилась около года назад. Одним из инициаторов стал председатель петербургского экологического проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. До декабря 2020-го велась подготовительная работа. Теперь экоактивисты объявили о начале работы Совета.

На данный момент в Совет входят несколько межрегиональных общественных организаций, в том числе из Петербурга. Это — «Чистые Игры» и «Мусора.Больше.Нет», ассоциации «РазДельный Сбор» и «Большая Байкальская Тропа», региональные общественные организации «Голоса за животных» и «Зеленая Башкирия», экоцентры «Собиратор» и «Сборка» (общественный экологический проект #РосЭко), компании «Центр экономии ресурсов» и «Зелёный Драйвер».



Совет ставит перед собой несколько целей и задач. В частности: усилить свою работу и совместно собрать сообщество эковолонтеров России; стать посредником между государством, бизнес-ассоциациями и сообществом экологических волонтерских организаций, в том числе отстаивать права людей, которые защищают своё право на благоприятную окружающую среду законными методами; анализировать, адаптировать международный опыт и практики для России и распространять их в экосообществе через организацию учебных программ за рубежом, встреч с международными экспертами и активистами; организовывать и проводить совместные акции и мероприятия и пр.

«Каждый из нас ведёт экологическую деятельность, но без совместных действий больших результатов не получится. Изначально мы объединились небольшим составом, чтобы договориться о базовых вещах, а потом постепенно расширяться, ведь этот Совет не только для нас, но и для всего эковолонтёрского сообщества», — сказал на пресс-конференции, посвящённой началу работы Совета, Роман Саблин, сооснователь организации «Зелёный Драйвер».

