В России заработал Совет эковолонтёрских организаций

В России начал работу Совет эковолонтёрских организаций. Он стал неформальным объединением НКО, занимающихся экологическим волонтёрством. Идея создания подобной организации зародилась около года назад. Одним из инициаторов стал председатель петербургского экологического проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. До декабря 2020-го велась подготовительная работа. Теперь экоактивисты объявили о начале работы Совета.
На данный момент в Совет входят несколько межрегиональных общественных организаций, в том числе из Петербурга. Это — «Чистые Игры» и «Мусора.Больше.Нет», ассоциации «РазДельный Сбор» и «Большая Байкальская Тропа», региональные общественные организации «Голоса за животных» и «Зеленая Башкирия», экоцентры «Собиратор» и «Сборка» (общественный экологический проект #РосЭко), компании «Центр экономии ресурсов» и «Зелёный Драйвер».
Совет ставит перед собой несколько целей и задач. В частности: усилить свою работу и совместно собрать сообщество эковолонтеров России; стать посредником между государством, бизнес-ассоциациями и сообществом экологических волонтерских организаций, в том числе отстаивать права людей, которые защищают своё право на благоприятную окружающую среду законными методами; анализировать, адаптировать международный опыт и практики для России и распространять их в экосообществе через организацию учебных программ за рубежом, встреч с международными экспертами и активистами; организовывать и проводить совместные акции и мероприятия и пр.
«Каждый из нас ведёт экологическую деятельность, но без совместных действий больших результатов не получится. Изначально мы объединились небольшим составом, чтобы договориться о базовых вещах, а потом постепенно расширяться, ведь этот Совет не только для нас, но и для всего эковолонтёрского сообщества», — сказал на пресс-конференции, посвящённой началу работы Совета, Роман Саблин, сооснователь организации «Зелёный Драйвер».
«Эковолонтерская деятельность включает множество направлений — уборки, посадки деревьев, выступления в школах и на мероприятиях, помощь в заповедниках и приютах для животных, акции по сбору сырья и тушение пожаров, защита экологических прав. Здесь каждый может реализовать себя, главное, действовать: искать единомышленников, присоединяться к работающим проектам, продвигать свои инициативы», — подчеркнула Карина Ивченко, руководитель «Мусора.Больше.Нет».
На данный момент на вступление в Совет уже подано более сорока заявок из разных регионов России. Однако, как замечают его представители, ключ к эффективной работе вовсе не в количестве участников: необходимо сформировать надёжную опытную команду, которая сможет приносить реальную пользу всем представителям эковолонтёрского движения в стране, команду, за плечами которой реальные результаты и успешные практики.
Информацию о своей работе, целях и задачах Совет эковолонтёрских организаций размещает на сайте организации, где также можно подать заявку на вступление.