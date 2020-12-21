Полиция Петербурга разбирается в дворовой стычке на Новоизмайловском. Травмы зафиксировали обе стороны конфликта

Полиция установит обстоятельства и причины конфликта на детской площадке в Московском районе. Об этом 21 декабря «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



По информации ведомства, после ссоры нескольких человек во дворе дома № 14 на Новоизмайловском проспекте были задержаны трое мужчин, которых доставили в местный отдел полиции для разбирательств.



В свою очередь, вторая сторона конфликта — две женщины и мужчина — направились в медицинское учреждение для фиксации полученных травм.

