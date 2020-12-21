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Полиция Петербурга разбирается в дворовой стычке на Новоизмайловском. Травмы зафиксировали обе стороны конфликта

Полиция установит обстоятельства и причины конфликта на детской площадке в Московском районе. Об этом 21 декабря «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, после ссоры нескольких человек во дворе дома № 14 на Новоизмайловском проспекте были задержаны трое мужчин, которых доставили в местный отдел полиции для разбирательств.

В свою очередь, вторая сторона конфликта — две женщины и мужчина — направились в медицинское учреждение для фиксации полученных травм.

Однако вскоре оказалось, что задержанным также потребовалось зафиксировать полученные травмы, поэтому им была вызвана скорая помощь.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины конфликта, а также роль каждого из его участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в петербургском главке.

Как ранее писала «Фонтанка» со ссылкой на сестру одной из пострадавших девочек, изначально участниками конфликта стали несовершеннолетние — с одной стороны, и трое мужчин — с другой. Последние якобы вступили в словесную перепалку с сидящими на скамейке подростками, а затем стали их оскорблять, замахиваться и таскать за шиворот. На помощь детям пришли взрослые. В итоге всё переросло в драку с применением лопаты и железной трубы. Случившееся попало на видео.

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Комментарии (4)

Марина Максакова
А если не лопаты, а переделанное под боевое? Выходить к таким надо как минимум с травматом
Mafioza
Разойдутся краями.До следующего желания молодежи поесть тортик на детской площадке:)
читатель№1
3-ое слабаков продемонстрировали рваные раны жёп, полученные в боях против 17-ти летних? или друг друга приходовали в липком страхе получить каждый по "бакланке"?
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