Дворовый конфликт на детской площадке в Московском районе Петербурга попал на видео. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, а затем в ход пошли подручные средства.

Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 21 декабря. Судя по кадрам, стычка началась у скамейки, в ней участвовали девять человек. Трое из них в какой-то момент отбежали в сторону. Те, кто остался, продолжили выяснять отношения, толкаясь и дёргая друг друга за куртки.



Финал конфликта, судя по всему, запечатлела камера, установленная на входе в парадную жилого дома. Молодой мужчина с лопатой в руке сначала вёл диалог с толпой людей, а затем ему на помощь пришёл приятель с железной трубой, который замахнулся и ударил ею своих оппонентов. После этого вооружённая парочка скрылась за дверью парадной.

