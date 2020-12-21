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Конфликт школьников с неизвестными на Новоизмайловском попал на видео. Нападавшие с лопатой и трубой скрылись за дверью парадной

Дворовый конфликт на детской площадке в Московском районе Петербурга попал на видео. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, а затем в ход пошли подручные средства.

Фонтанка.ру

Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 21 декабря. Судя по кадрам, стычка началась у скамейки, в ней участвовали девять человек. Трое из них в какой-то момент отбежали в сторону. Те, кто остался, продолжили выяснять отношения, толкаясь и дёргая друг друга за куртки.

Финал конфликта, судя по всему, запечатлела камера, установленная на входе в парадную жилого дома. Молодой мужчина с лопатой в руке сначала вёл диалог с толпой людей, а затем ему на помощь пришёл приятель с железной трубой, который замахнулся и ударил ею своих оппонентов. После этого вооружённая парочка скрылась за дверью парадной.

Как ранее писала «Фонтанка», дворовый конфликт произошёл субботним вечером у дома № 14 на Новоизмайловском проспекте. Участниками стали несовершеннолетние девочки, которые ели торт на скамейке — с одной стороны, и трое мужчин, которые якобы подошли к ним и стали оскорблять, замахиваться и таскать за шиворот — с другой.

Одна из несовершеннолетних сообщила о случившемся сестре, после чего ей на помощь пришли родители. В итоге вся семья была избита железной трубой и лопатами. Заявление о нападении было написано в 29-й отдел полиции.

Сестра пострадавшей девочки рассказала изданию, что за публикацией этой истории последовали угрозы, а сами нападавшие якобы считают потерпевшими себя.

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Комментарии (10)

blackcatwhitecat
Очень удобное словечко "провоцирует" , оправдывает любой неадекват
Noisymouse
Очевидно же, что мОлодежь откровенно провоцирует и никуда спасаться на торопится. Кто хотел уйти - ушли сразу.
Skazochny
А почему было изначально, если шумели ,не вызвать опричников?
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