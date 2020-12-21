Доллар на бирже вырос на рубль и вернулся к пикам начала декабря

Российская валюта растеряла преимущество во время торгов на бирже в начале новой недели.



Доллар на открытии торгов 21 декабря прибавил почти рубль, перевалив за психологически важную отметку в 74 рубля. Последний раз выше этого показателя доллар торговался 9 декабря. В 10:07 по московскому времени за американскую валюту давали 74,26.

Евро, в свою очередь, прибавил почти 70 копеек, до 90,5 рубля.

Нефть марки Brent торгуется за 50,7 доллара за баррель.