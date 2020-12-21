FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Доллар на бирже вырос на рубль и вернулся к пикам начала декабря

Российская валюта растеряла преимущество во время торгов на бирже в начале новой недели.

Доллар на открытии торгов 21 декабря прибавил почти рубль, перевалив за психологически важную отметку в 74 рубля. Последний раз выше этого показателя доллар торговался 9 декабря. В 10:07 по московскому времени за американскую валюту давали 74,26.

Евро, в свою очередь, прибавил почти 70 копеек, до 90,5 рубля.

Нефть марки Brent торгуется за 50,7 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Skazochny
Как сказал великий экономист, это хорошо, бюджет пополняется
sha_5e4d8c662c249
Ну просел немножко, с кем не бывает.
Sergik7
Просто рубли никому не нужны
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний