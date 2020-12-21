Петербуржец удерживал и бил гостью квартиры на Бухарестской. Ночь любви обернулась ночью насилия

Ночь любви обернулась ночью насилия во Фрунзенском районе Петербурга. Профессиональная сладострастница столкнулась с агрессивным клиентом и была пленена на целую ночь. Выбраться она смогла лишь наутро.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря, накануне ранним утром полицейской помощи попросила 31-летняя женщина. Последняя рассказала, что малознакомый мужчина с субботнего вечера удерживает её в квартире жилого дома на Бухарестской улице, куда она приехала для оказания сексуальных услуг по предварительной договорённости. По её словам, он не только удерживал её против воли, но и избивал.

