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Петербуржец удерживал и бил гостью квартиры на Бухарестской. Ночь любви обернулась ночью насилия

Ночь любви обернулась ночью насилия во Фрунзенском районе Петербурга. Профессиональная сладострастница столкнулась с агрессивным клиентом и была пленена на целую ночь. Выбраться она смогла лишь наутро.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря, накануне ранним утром полицейской помощи попросила 31-летняя женщина. Последняя рассказала, что малознакомый мужчина с субботнего вечера удерживает её в квартире жилого дома на Бухарестской улице, куда она приехала для оказания сексуальных услуг по предварительной договорённости. По её словам, он не только удерживал её против воли, но и избивал.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, где задержали 42-летнего хозяина квартиры. Проверка показала, что ранее он уже был неоднократно судим. Во всех случаях преступления были связаны с применением насилия и угрозой убийством.

Дама, которую он обидел, обратилась в травматологический пункт, где у неё диагностировали ушибы и перелом носа.

Задержанный находится в изоляторе. В отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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