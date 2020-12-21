Звонарь Московского Кремля рассказал о заблуждениях на счет момента наступления нового года

Двенадцать ударов колоколов кремлевских курантов означают первую прошедшую минуту нового года. Наступает же он с первым звуком самого маленького колокола.

Звонарь Кремля Константин Мишуровский рассказал о наступлении нового года РИА «Новости» 21 декабря. Он отметил, что не знает, почему сформировалось мнение о 12 ударах как о последних мгновениях уходящего года. «С первым звуком, который вы можете услышать, — самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00:00», — внес ясность звонарь. Таким образом, ждать 12-го удара курантов, чтобы отметить наступивший новый год, не стоит.