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Звонарь Московского Кремля рассказал о заблуждениях на счет момента наступления нового года

Двенадцать ударов колоколов кремлевских курантов означают первую прошедшую минуту нового года. Наступает же он с первым звуком самого маленького колокола.

Звонарь Кремля Константин Мишуровский рассказал о наступлении нового года РИА «Новости» 21 декабря. Он отметил, что не знает, почему сформировалось мнение о 12 ударах как о последних мгновениях уходящего года. «С первым звуком, который вы можете услышать, — самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00:00», — внес ясность звонарь. Таким образом, ждать 12-го удара курантов, чтобы отметить наступивший новый год, не стоит.

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Комментарии (5)

Alesis
«Насчет» в данном значении пишется слитно!
Modest_5e4ce41f7533b
Как только президент сказал "С Новым годом" никто бубенчиков уже не слушают. Все заняты, все пьют.
sha_5e4d8c662c249
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
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