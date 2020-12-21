На периферии вихря петербуржцам будет мокро

Новая неделя начинается в Петербурге с температурой выше ноля и осадками в виде мокрого снега. К среде всё немного подмерзнет.

По данным Гидрометцентра, днем 21 декабря температура воздуха в Северной столице может подняться до двух градусов тепла. При этом возможны небольшие осадки. Синоптик погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что город находится на периферии циклонического вихря, который и формирует теплую и влажную погоду.

Во вторник, по прогнозу, будет больше осадков и в среднем на градус холоднее. К среде по ночам — до минус двух.