FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На периферии вихря петербуржцам будет мокро

Новая неделя начинается в Петербурге с температурой выше ноля и осадками в виде мокрого снега. К среде всё немного подмерзнет.

По данным Гидрометцентра, днем 21 декабря температура воздуха в Северной столице может подняться до двух градусов тепла. При этом возможны небольшие осадки. Синоптик погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что город находится на периферии циклонического вихря, который и формирует теплую и влажную погоду.

Во вторник, по прогнозу, будет больше осадков и в среднем на градус холоднее. К среде по ночам — до минус двух.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний