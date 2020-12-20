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Путин показал, с чего начинается родина. Президент поздравил разведчиков с вековым юбилеем

Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков всех времен на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ, которая отмечает 20 декабря вековой юбилей.

Президент шел к монументу «Отечество, доблесть, честь» под композицию «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч», который Путин раньше называл одним из своих любимых.

После возложения цветов президент обратился к сотрудникам СВР, а также ФСБ и ФСО с поздравлением.

«Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, Днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что рассчитывает на гибкую реакцию Службы внешней разведки РФ на «изменяющуюся обстановку в мире». СВР должна учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России, заявил Путин. «Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом, коррупцией, надо решительно действовать в борьбе с терроризмом», — подытожил президент.

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Комментарии (8)

USSR_forever
когда-нибудь все граждане, которые его ненавидят свалят из страны, и он останется тут с парой тысяч своих фанатов.... =)
Stargazer_5e4cc3b703773
Высеченное на граните вряд ли имеет к нему отношение.
sha_5e4d8c662c249
Работники государственной безопасности, облеченные высоким доверием Коммунистической партии и советского народа, должны с честью выполнять возложенную на них почетную задачу по обеспечению государственной безопасности социалистической Родины.
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