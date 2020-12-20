Президент шел к монументу «Отечество, доблесть, честь» под композицию «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч», который Путин раньше называл одним из своих любимых.

Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков всех времен на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ, которая отмечает 20 декабря вековой юбилей.

После возложения цветов президент обратился к сотрудникам СВР, а также ФСБ и ФСО с поздравлением.



«Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, Днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», — подчеркнул Путин.

