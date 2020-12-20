Три автомобиля не поделили проезжую часть в Выборгском районе Петербурга в ночь на 20 декабря. Скорая забрала в больницу двоих.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла на Выборгской набережной, 41, около половины второго ночи. Столкнулись Mitsubishi Lancer под управлением женщины 36 лет, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, за рулём которого сидел 24-летний. Последствия показали на видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».