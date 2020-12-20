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«Лансер» и «Поло» разбросали обломки по Выборгской набережной. Есть пострадавшие

Три автомобиля не поделили проезжую часть в Выборгском районе Петербурга в ночь на 20 декабря. Скорая забрала в больницу двоих.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла на Выборгской набережной, 41, около половины второго ночи. Столкнулись Mitsubishi Lancer под управлением женщины 36 лет, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, за рулём которого сидел 24-летний. Последствия показали на видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«У меня сложилось впечатление, что «Поло» ехал от Чёрной речки, не справился с управлением в повороте и перескочил разделительную. Забодал «Митсу» в лоб», — пишет Алексей, но ему подсказывают, что всё было наоборот.

В обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция. В ведомстве уточнили, что травмы средней степени тяжести получили двое: это 28-летний пассажир и 38-летний водитель Polo. Оба госпитализированы.

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