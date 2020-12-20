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Французский медик установил новый мировой рекорд по стоянию во льду

Новый мировой рекорд по времени нахождения во льду 19 декабря установил француз Ромен Вандендорп. Об этом сообщает издание France Bleu.

34-летнего медика, специализирующегося на нейробиологии, накануне погрузили в открытую стеклянную емкость. Мужчину засыпали кубиками льда по самую бороду. В таком положении Вандендорп простоял 2 часа 35 минут 43 секунды и установил мировой рекорд.

Погружение в лед француз посвятил ассоциации Wonder Augustine, которая занимается исследованиями в области борьбы с детским раком.

Судя по социальным сетям Вандердорпа, еще 30 августа его персональный рекорд составлял 70 минут. Ранее мировой рекорд по времени нахождения во льду составлял 2 часа 30 минут — в сентябре его установил австриец.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Вероятно)) экспортный информ продукт)))
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