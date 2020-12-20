Новый мировой рекорд по времени нахождения во льду 19 декабря установил француз Ромен Вандендорп. Об этом сообщает издание France Bleu.
34-летнего медика, специализирующегося на нейробиологии, накануне погрузили в открытую стеклянную емкость. Мужчину засыпали кубиками льда по самую бороду. В таком положении Вандендорп простоял 2 часа 35 минут 43 секунды и установил мировой рекорд.
La sortie de la glace de Romain Vandendorpe, attendu par sa femme et des dizaines de caméra après ce plus de 2h enfermé dans la glace #NeuroIceRecord pic.twitter.com/ilIlEPEZii— France Bleu Nord (@fbleunord) December 19, 2020
Погружение в лед француз посвятил ассоциации Wonder Augustine, которая занимается исследованиями в области борьбы с детским раком.
Судя по социальным сетям Вандердорпа, еще 30 августа его персональный рекорд составлял 70 минут. Ранее мировой рекорд по времени нахождения во льду составлял 2 часа 30 минут — в сентябре его установил австриец.