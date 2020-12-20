Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов, забитых за одну команду. Об этом сообщили в соцсетях клуба, изобразив игрока в образе короля, которого коронует легендарный бразилец.
👑 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🤴— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020
Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐
🎨: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7
Накануне Месси забил 643-й гол за «Барселону» в матче против «Валенсии» (игра закончилась со счетом 2:2). Пеле забил ровно столько же за бразильский «Сантос», в котором он играл с 1956 по 1974 год. Отметим, Месси играет в Барселоне с 2003-го, однако с прошлого года говорил о том, что хочет покинуть клуб.
Сам Пеле уже поздравил аргентинца. «Когда твое сердце переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить и носить каждый день одну и ту же футболку. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, где мы себя чувствуем как дома. Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», — написал он в своем Instagram.