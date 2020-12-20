FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Пеле поздравил Месси, который повторил его рекорд. «Истории, как у нас с тобой, будут встречаться все реже и реже»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов, забитых за одну команду. Об этом сообщили в соцсетях клуба, изобразив игрока в образе короля, которого коронует легендарный бразилец.

Накануне Месси забил 643-й гол за «Барселону» в матче против «Валенсии» (игра закончилась со счетом 2:2). Пеле забил ровно столько же за бразильский «Сантос», в котором он играл с 1956 по 1974 год. Отметим, Месси играет в Барселоне с 2003-го, однако с прошлого года говорил о том, что хочет покинуть клуб.

Сам Пеле уже поздравил аргентинца. «Когда твое сердце переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить и носить каждый день одну и ту же футболку. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, где мы себя чувствуем как дома. Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Истории, как у нас с тобой, долгой любви к одному и тому же клубу, к сожалению, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси», — написал он в своем Instagram.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Мойше
Бессмысленно сравнивать достижения Пеле с Месси или с Марадоной поскольку Пеле никогда не играл в Европе.
Европейский футбол 70-х был более жесткий и атлетичный, нежели бразильский и, скорее всего, для Пеле не подходил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний