Голодный покупатель напал на кассира в супермаркете на Благодатной. Бой за колбасу вёл с ножом

Продуктовый супермаркет «Дикси» в Московском районе Петербурга подвергся нападению оголодавшего покупателя. Вместо оплаты он предложил сотруднице канцелярский нож.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, накануне около половины третьего дня тревожную кнопку нажали в магазине на Благодатной улице, 34. Один из покупателей, прогулявшись между полками, остановился у мясо-колбасного отдела, выбрал палку колбасы и уверенно направился к выходу.



Попытка вернуть его к кассе закончилась для 50-летней сотрудницы ударом канцелярским ножом. Впрочем, колбаса мужчине не досталась: его задержал наряд вневедомственной охраны. Товар, стоивший 326 рублей, изъяли, по-прежнему голодного и нетрезвого доставили в отдел полиции.

