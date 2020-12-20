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Голодный покупатель напал на кассира в супермаркете на Благодатной. Бой за колбасу вёл с ножом

Продуктовый супермаркет «Дикси» в Московском районе Петербурга подвергся нападению оголодавшего покупателя. Вместо оплаты он предложил сотруднице канцелярский нож.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 20 декабря, накануне около половины третьего дня тревожную кнопку нажали в магазине на Благодатной улице, 34. Один из покупателей, прогулявшись между полками, остановился у мясо-колбасного отдела, выбрал палку колбасы и уверенно направился к выходу.

Попытка вернуть его к кассе закончилась для 50-летней сотрудницы ударом канцелярским ножом. Впрочем, колбаса мужчине не досталась: его задержал наряд вневедомственной охраны. Товар, стоивший 326 рублей, изъяли, по-прежнему голодного и нетрезвого доставили в отдел полиции.

По данным «Фонтанки», это 36-летний житель Ростовской улицы. Ему вручили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудница супермаркета попала в больницу с резаной раной предплечья. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

zelf
Ну да. Ножом порезать, это вам не стаканчиком в отморозка.
sektor7
Разбойник это, а не мелкий хулиган.
260659631
резаная рана в предплечье с посещением больницы это мелкое хулиганство хорошо хорошо так и запишем
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