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В США заболеваемость коронавирусом подскочила в полтора раза. Виноват Техас

В США за последние сутки зафиксировали более 403 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря свидетельствуют данные центров по контролю и профилактики заболеваний (CDC).

Ранее прирост заболевших не превышал 250 тыс. человек в сутки. Резкий скачок американские власти объясняют новыми данными из Техаса — там теперь указывают не только подтвержденные (13253), но и «вероятные» случаи заболевания — а их 171505 за 24 часа. Общее количество случаев коронавируса в США достигло 17 млн 391 тыс. 270 человек. Соединенные Штаты удерживают первое место в мире по этому показателю. Умерли 312636 пациентов.

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