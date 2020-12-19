Рельсовый «электровеник» поймал автомобиль скорой на Харченко. Пациенту понадобилась другая карета

Авария с участием автомобиля скорой помощи и снегоуборочной техники произошла в Выборгском районе Петербурга. Препятствием для машины медиков стал трамвай.



Как стало известно «Фонтанке», около половины пятого утра 19 декабря Ford Transit скорой помощи не смог разъехаться с трамваем-«веником», который очищал от снега пути на пересечении Харченко и Карбышева. Столкновение прошло по касательной, но продолжить маршрут машина с пациентом не смогла.



Человека с переломом ноги, которого везла угодившая в аварию скорая, забрал другой автомобиль. Дорожное происшествие обошлось для него без дополнительных травм.

