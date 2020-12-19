На Петербург опускается туман. МЧС предупреждает о видимости в 500 метров

Главное управление МЧС России по Петербургу разослало предупреждение о сложных погодных условиях в Северной столице.
«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 19 декабря в утренние часы в Санкт-Петербурге ожидается туман с видимостью 500 метров», - сообщили в министерстве.
Как прогнозируют синоптики, 19 декабря в Петербурге ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер южный, юго-западный слабый, ночью на востоке юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4...+1С, на востоке местами до -7С, днем +3...-2С. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится. В воскресенье ночью в большинстве районов и местами днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью прогнозируют слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3...+2 гр., днем 0...+5 гр. На дорогах местами гололедица.