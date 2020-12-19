42-летний мужчина выиграл суд у родителей, которые уничтожили его коллекцию порно

Беркинг переехал обратно к родителям в 2016 году после развода с женой. Прожил он у них всего несколько месяцев, после чего возник некий конфликт, из-за которого он перебрался в другой штат. Свои вещи, в том числе коллекцию порно, он оставил у родителей и надеялся забрать потом. Однако, как выяснилось, фильмы и журналы были уничтожены. Отец Беркинга заявил, что оказал сыну услугу.

Родителям 42-летнего Дэвида Беркинга придетя возместить ему ущерб за уничтожение коллекции порнографии. Об этом сообщает американское издание Mlive.

Беркинг подал в суд на родителей в 2019 году, стоимость своей коллекции он оценил в 25 тыс. долларов. Суд удовлетворил ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения в пользу мужчины, однако сумму компенсации пока не утвердил.



В коллеции Беркинга было 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и секс-игрушками — всего более полутор тысяч наименований.

