Японский внедорожник чудом избежал падения в воду после ДТП в Петербурге. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях автомобилисты говорят об опасном участке дороги, но не исключают влияния неблагоприятных погодных условий.



Как рассказали свидетели происшествия, авария произошла вечером 18 декабря на проспекте Обуховской Обороны. По их словам, Toyota Land Cruiser Prado слетел с дороги на набережную, перевернулся и остановился в нескольких сантиметрах от спуска к Неве.

