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«Ленд Крузер» слетел с дороги и перевернулся на Обуховской Обороны. От падения в Неву отделяли сантиметры

Японский внедорожник чудом избежал падения в воду после ДТП в Петербурге. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях автомобилисты говорят об опасном участке дороги, но не исключают влияния неблагоприятных погодных условий.

Как рассказали свидетели происшествия, авария произошла вечером 18 декабря на проспекте Обуховской Обороны. По их словам, Toyota Land Cruiser Prado слетел с дороги на набережную, перевернулся и остановился в нескольких сантиметрах от спуска к Неве.

Очевидцы также отметили, что водитель внедорожника жив, но медицинская помощь понадобилась его пассажирке.

В комментариях к посту автомобилисты называют участок дороги, на котором случилась авария, опасным. «Опасное место! Изгиб дороги — нельзя тормозить в гололед! Я сама там однажды крутанулась и после меня в течение 10 минут ещё трое!» — прокомментировала дорожную ситуацию петербурженка Светлана.

Другие участники группы предположили, что водитель внедорожника мог попасть в ДТП из-за несоблюдения скоростного режима в условиях гололёда.

«Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

муматор
"В комментариях автомобилисты говорят об опасном участке дороги" - ага, права купил, ездить не купил. И ведь таких идиотов на дорогах пруд пруди.
Sadava
Если с девушкой, то мажор, с купленными правами.
Путин Лутин
там нет никакого опасного изгиба и тормозить там не за чем. Дебил пьяный был 100%
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