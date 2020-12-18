Японский внедорожник чудом избежал падения в воду после ДТП в Петербурге. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях автомобилисты говорят об опасном участке дороги, но не исключают влияния неблагоприятных погодных условий.
Как рассказали свидетели происшествия, авария произошла вечером 18 декабря на проспекте Обуховской Обороны. По их словам, Toyota Land Cruiser Prado слетел с дороги на набережную, перевернулся и остановился в нескольких сантиметрах от спуска к Неве.
Очевидцы также отметили, что водитель внедорожника жив, но медицинская помощь понадобилась его пассажирке.
В комментариях к посту автомобилисты называют участок дороги, на котором случилась авария, опасным. «Опасное место! Изгиб дороги — нельзя тормозить в гололед! Я сама там однажды крутанулась и после меня в течение 10 минут ещё трое!» — прокомментировала дорожную ситуацию петербурженка Светлана.
Другие участники группы предположили, что водитель внедорожника мог попасть в ДТП из-за несоблюдения скоростного режима в условиях гололёда.
«Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.