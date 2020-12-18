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Российского дипломата высылают из Болгарии по обвинению в шпионаже. «Не способствует развитию диалога»

Министерство иностранных дел Болгарии приняло решение о высылке дипломата из России.

«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata», — подтверждает 18 декабря информацию СМИ российская дипмиссия в балканской стране.

Российские дипломаты уточнили, что «безосновательная высылка» сотрудника «не способствует развитию диалога». МИД РФ оставляет за собой право на ответные действия.

Как стало известно Reuters, гражданину России дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Болгарии. Дипломат якобы мог участвовать в сборе информации об американских военных, когда те были на учениях в Болгарии.

В балканской республике в этом году уже подозревали россиян в шпионаже. Так, в сентябре прокуратура Болгарии заявила, что российские дипломаты якобы собирали информацию о вооруженных силах.

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