Суд наказал причастного к исчезновению табака на миллион из грузовика петербургской компании. Его сообщник ещё на свободе

Хронологию событий со ссылкой на материалы уголовного дела приводит объединенная пресс-служба судов 18 декабря. Гусейнов с сообщником подкараулили водителя Ford Transit компании «ТК «Мегаполис» у одного из домов на Шлиссельбургском проспекте.

Разбойное нападение на водителя-экспедитора компании, занимающейся логистикой табачной продукции, получило финал в одном из залов Невского районного суда Петербурга. За нож у его горла и исчезновение вверенного ему товара ответил один из преступников — Вураг Гусейнов. Второй остаётся на свободе.

Последний пробрался в кузов грузовика и напал на сидящего за рулём экспедитора. Когда тот попытался оказать сопротивление, к его горлу был приставлен нож. Гусейнов также ударил водителя кулаком по лицу, после чего потребовал лечь на пол и сложить руки за головой.

Далее нападавшие достали из кармана его брюк ключи от машины и начали движение по Невскому району. Доехав до заранее обговоренного места, они опустошили кузов грузовика, переместив из него более двух тысяч блоков сигарет стоимостью около миллиона рублей в другой автомобиль, аналогичным образом поступив с сумкой экспедитора, в которой находилось порядка 30 тысяч рублей, принадлежащих его работодателю.

После этого Гусейнов и его сообщник перегнали Ford Transit обратно на Шлиссельбургский проспект, а водителю приказали оставаться внутри 15–20 минут, угрожая расправой в случае неповиновения. Благодаря этому им удалось скрыться с места преступления.

Невский районный суд назначил ранее судимому Гусейнову наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он свою вину не признал. Его сообщника до сих пор не нашли.