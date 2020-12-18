Глава Псковского региона Михаил Ведерников сообщили о том, что получил положительный тест на коронавирус. Об этом губернатор написал 18 декабря в Instagram.
«Опасения подтвердились — результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо», — Ведерников был лаконичен.
В России количество руководителей регионов заболевших новой инфекций приближается к третьему десятку. Среди переболевших — губернатор Ленобласти.
В Псковской области с начала пандемии заболел 18 041 человек, выздоровело — 9 359. Признаны коронавирусными 92 смерти.
В последнюю неделю в регионе ежедневно регистрируется порядка 300 новых случаев.