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«Температура, двусторонняя пневмония. Работаю». Губернатор Псковской области рассказал, что заболел коронавирусом

Глава Псковского региона Михаил Ведерников сообщили о том, что получил положительный тест на коронавирус. Об этом губернатор написал 18 декабря в Instagram.

«Опасения подтвердились — результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо», — Ведерников был лаконичен.

В России количество руководителей регионов заболевших новой инфекций приближается к третьему десятку. Среди переболевших — губернатор Ленобласти.

В Псковской области с начала пандемии заболел 18 041 человек, выздоровело — 9 359. Признаны коронавирусными 92 смерти.

В последнюю неделю в регионе ежедневно регистрируется порядка 300 новых случаев.

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Комментарии (5)

кто-то страшный
Ведерников молодец, кстати, несмотря на ЕР. Хоть порядок более-менее в области появляться стал. А с ковидом там дрова, т.к. медицина вообще на коленях была, на томограф инсультники попадали по 2-3 дня. Теперь в каждом приемном в больницах КТ стоят, и поставили еще до ковида, кстати.
Anatolevich
всё о России думаешь… Отдохнуть тебе надо!
kоt-obormot
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о России думаешь ...©
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