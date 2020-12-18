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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Центробанка РФ в пятницу, 18 декабря, принял решение не менять ключевую ставку, оставив ее на прежнем уровне 4,25 %.

Свое решение руководство ЦБ объяснило «высокой неоднородностью текущих тенденций в экономике и динамике цен».

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В следующий раз решение об изменении ключевой ставки может быть принято 12 февраля, на следующем совете директоров ЦБ.

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