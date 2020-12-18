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Ford Transit торговой фирмы из Петербурга уехал по трассе М-11 без хозяев

Неизвестные угонщики увели микроавтобус у одной из петербургских фирм и не поскупились уехать по платной трассе М-11. Там машину засек ГЛОНАСС.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, вчера равно утром в полицию Красногвардейского района обратился 45-летний петербуржец, работающий водителем в одной из городских фирм, которая занимается оптовой торговлей. Мужчина сообщил, что в период с 18 часов 16 декабря до 6:34 17 декабря от дома 40, корпус 1, по проспекту Наставников был угнан белый Ford Transit 2019 года, принадлежащий компании, в которой он работает. Ущерб составил 1 074 067 рублей.

По данным спутниковой системы ГЛОНАСС, машина уехала с места парковки в половине первого часа ночи, а в начале третьего была на 569-м километре платной скоростной трассы М-11, после чего сигнал потерялся. Автоматизированная система контроля за передвижением транспорта спустя минут 15 после угона засекла микроавтобус на КАД, он ехал в сторону Софийской улицы.

По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ).

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