Ford Transit торговой фирмы из Петербурга уехал по трассе М-11 без хозяев

Неизвестные угонщики увели микроавтобус у одной из петербургских фирм и не поскупились уехать по платной трассе М-11. Там машину засек ГЛОНАСС.



Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, вчера равно утром в полицию Красногвардейского района обратился 45-летний петербуржец, работающий водителем в одной из городских фирм, которая занимается оптовой торговлей. Мужчина сообщил, что в период с 18 часов 16 декабря до 6:34 17 декабря от дома 40, корпус 1, по проспекту Наставников был угнан белый Ford Transit 2019 года, принадлежащий компании, в которой он работает. Ущерб составил 1 074 067 рублей.