Антитела выработались. «Вектор» сообщил об эффективности вакцины от ВИЧ

Вакцина от вируса иммунодефицита человека, разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, вызывает в организме человека выработку антител к вирусу.

Как сообщили «Интерфаксу» 17 декабря в научном центре, это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний. «ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100 % добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80 % », — сказали в «Векторе».

Первая фаза клинических исследований вакцины «КомбиВИЧвак» проводилась в 2011 году. Тогда было установлено, что «вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ». Сейчас на платформе «КомбиВИЧвак» разработан улучшенный вариант — «КомбиВИЧвак-Ново». Активность антител в нём в 10 раз выше, чем в исходном. Его эффективность планируется определить при проведении дальнейших клинических исследований. Препарат является полиэптопным, то есть содержит небольшие фрагменты основных вирусных белков, которые являются высоко консервативными для трёх субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).