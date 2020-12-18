FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Антитела выработались. «Вектор» сообщил об эффективности вакцины от ВИЧ

Вакцина от вируса иммунодефицита человека, разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, вызывает в организме человека выработку антител к вирусу.

Как сообщили «Интерфаксу» 17 декабря в научном центре, это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний. «ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100 % добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80 %», — сказали в «Векторе».

Первая фаза клинических исследований вакцины «КомбиВИЧвак» проводилась в 2011 году. Тогда было установлено, что «вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ». Сейчас на платформе «КомбиВИЧвак» разработан улучшенный вариант — «КомбиВИЧвак-Ново». Активность антител в нём в 10 раз выше, чем в исходном. Его эффективность планируется определить при проведении дальнейших клинических исследований. Препарат является полиэптопным, то есть содержит небольшие фрагменты основных вирусных белков, которые являются высоко консервативными для трёх субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).

«Преимущества полиэпитопных вакцин в том, что они включают в себя только необходимые для формирования специфического иммунитета фрагменты вирусных белков, не содержат в своем составе полноразмерных структур вируса, которые могут являться факторами патогенности и/или могут ингибировать формирование протективного иммунитета или стимулировать развитие аутоиммунных реакций», — уточнили в научном центре.

Разрешение на клинические исследования «КомбиВИЧвак» выдано в 2013 году, их собираются продолжать до конца 2021 года. В них участвуют 240 добровольцев в двух медицинских организациях в Новосибирской области: медсанчасти ФМБА и инфекционном центре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

bluxer
Да кого волнует какой-то ВИЧ. У нас ковид свирепствует.
HomerMP
Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомнения (с).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний