Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с женой Анной предстали в неожиданных образах на дне рождения телеведущей и модели Светланы Бондарчук в минувший четверг, 17 ноября, в Москве. Наставник петербургской команды пришел на вечеринку в виде индуса, а его жена — гейши.
Создать образы им помог Сердар Камбаров — любимый визажист Ксении Собчак, который также принял участие в празднике в костюме индуса. Сергей Семак обычно предпочитает более строгие и классические вещи, однако для такого случая он надел тюрбан, национальный индийский наряд и сделал макияж. Таким болельщики «Зенита» его точно еще не видели.
instagram.com/serdar_kambarov/
Сама именинница за вечер несколько раз сменила наряды, самым ярким из которых стало розовое мини-платье и метровые фиолетовые перья на голове. Из известных гостей также были Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Яна Рудковская, которая почему-то пришла в обычном черном костюме.
На входе всем гостям делали экспресс-тесты на коронавирус.
Футбольный чемпионат России ушел на зимний перерыв. «Зенит» после победы над «Спартаком» в Санкт-Петербурге лидирует с пятиочковым отрывом от идущего вторым ЦСКА.
Светлана Бондарчук в юности занималась фехтованием, была кандидатом в мастера спорта. Занимается модельным бизнесом, ведет телепередачи. Первый муж — кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, в браке с которым Светлана родила двух детей. Развелась в 2016-м. В 2020 вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.