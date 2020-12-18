Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с женой Анной предстали в неожиданных образах на дне рождения телеведущей и модели Светланы Бондарчук в минувший четверг, 17 ноября, в Москве. Наставник петербургской команды пришел на вечеринку в виде индуса, а его жена — гейши.



Создать образы им помог Сердар Камбаров — любимый визажист Ксении Собчак, который также принял участие в празднике в костюме индуса. Сергей Семак обычно предпочитает более строгие и классические вещи, однако для такого случая он надел тюрбан, национальный индийский наряд и сделал макияж. Таким болельщики «Зенита» его точно еще не видели.