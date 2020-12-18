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Семак пришел на день рождения бывшей жены Бондарчука в тюрбане и с накрашенными глазами. Таким главного тренера «Зенита» вы еще не видели

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с женой Анной предстали в неожиданных образах на дне рождения телеведущей и модели Светланы Бондарчук в минувший четверг, 17 ноября, в Москве. Наставник петербургской команды пришел на вечеринку в виде индуса, а его жена — гейши.

Создать образы им помог Сердар Камбаров — любимый визажист Ксении Собчак, который также принял участие в празднике в костюме индуса. Сергей Семак обычно предпочитает более строгие и классические вещи, однако для такого случая он надел тюрбан, национальный индийский наряд и сделал макияж. Таким болельщики «Зенита» его точно еще не видели.

instagram.com/serdar_kambarov/

Сама именинница за вечер несколько раз сменила наряды, самым ярким из которых стало розовое мини-платье и метровые фиолетовые перья на голове. Из известных гостей также были Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Яна Рудковская, которая почему-то пришла в обычном черном костюме.

На входе всем гостям делали экспресс-тесты на коронавирус.

Футбольный чемпионат России ушел на зимний перерыв. «Зенит» после победы над «Спартаком» в Санкт-Петербурге лидирует с пятиочковым отрывом от идущего вторым ЦСКА.

Светлана Бондарчук в юности занималась фехтованием, была кандидатом в мастера спорта. Занимается модельным бизнесом, ведет телепередачи. Первый муж — кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, в браке с которым Светлана родила двух детей. Развелась в 2016-м. В 2020 вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

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Комментарии (9)

тат2007amg
Может ему из тренеров в режиссуру податься?
DEMOMON
Баба-то у него, конечно, симпотная.
Савва Морозов
сим-сим откройся, сим-сим отдайся
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