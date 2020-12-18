В Петербурге задержан тот майор полиции, который два года назад лихо ушел от пуль ФСБ

По информации «Фонтанки», 17 декабря возле дома на Камышовой улице в Приморском районе оперативниками разыскного отдела ГУ МВД задержан 40-летний Александр Свиридюк, находящийся в международном розыске. Его огорчили примерно в том же месте, где в январе 2018 года произошло событие, повлиявшее на карьеры его руководителей (одного даже уволили, и ему пришлось восстанавливаться через суд).

Два года потребовалось оперативникам, чтобы встретиться с Александром Свиридюком. Из-за его прыти тогда пострадали несколько руководителей уголовного розыска Петербурга, ведь даже спецназ не смог его задержать с поличным. «Фонтанка» узнала, что он на словах передал из камеры.

«Фонтанка» подробно сообщала, как его — майора полиции, сотрудника «этнического» отдела главка и товарища Тугушева — подполковника «разведки» Центра «Э» застали на той же Камышовой при передаче им 1 млн рублей от представителей угонного мира (решался вопрос с уголовным делом).

Несмотря на превосходящие силы ФСБ в виде «Града», Свиридюк сумел запрыгнуть в машину, прорваться через оцепление, разбить КИА, а потом все равно убежать, прихватив пакет с деньгами. Правда, там был не 1 миллион рублей, а муляж. При этом по колесам его транспорта кучно били из табельного оружия. Его уволили через несколько дней.

А подполковника Центра «Э» Эдуарда Тугушева арестовали. Кстати, в феврале 2019 года его уже условно осудил Приморский районный суд, но не за взятку, а за покушение на мошенничество. Тугушев признал, что хотел заработать на угонщиках 4 млн рублей. Так что, как говорится, Тугушев свое уже отсидел.

Что касается Свидирюка, то пока его искали, проходила информация, что он ушел на Украину, а взяли его на Камышовой, когда он приехал к своей жене.