Испанская полиция задержала четырех человек по делу «русской мафии». СМИ назвали имя «короля отмывания»

Как со ссылкой на источники сообщает El Pais, одним из задержанных стал предприниматель Алексей Широков. Его проводили на допрос из особняка в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. По информации издания, 50-летнего юриста русского происхождения, получившего испанское образование, подозревают в отмывании денег. Газета называет его «королём отмывания».

Испанская полиция задержала четверых человек и их предполагаемых сообщников, которые могут быть причастны к делу «русской мафии». Об этом 17 декабря пишут местные СМИ.

По данным El Pais, вместе с ним были задержаны еще более двух десятков человек — это русские бизнесмены, советники и партнеры, а также государственные служащие и его коллеги-юристы из Испании. По словам собеседника газеты, некоторые из них называли себя его друзьями, но, оказывая ему услуги, якобы не знали, что стали частью преступной группировки. Позже их освободили. Широкова и еще трех его предполагаемых сообщников отправили за решётку.



ABC пишет, что, благодаря связям в полиции и местной администрации, Широков якобы предоставлял нелегальные юридические услуги, в том числе способные упростить процедуру получения вида на жительство в Испании. У него дома также нашли склад оружия.



Помимо этого, издание приводит фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев, Хакимов и Жижин. Первый, по информации журналистов, мог вербовать новых участников преступной группировки, двое других якобы отвечали за организацию процесса отмывания денег. При этом ключевым фигурантом дела El Pais называет некого Данилова. Последний может быть причастен к более тяжким преступлениям: убийствам, вымогательствам, торговлей оружием и наркотиками, а также иметь связи с мафиози.

