Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе стартует 27-29 декабря. Об этом 17 декабря в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это важный день для Европы. Мы все вместе защищаем наших граждан, мы сильны вместе», — написала она. Ранее чиновница говорила, что вакцинация в Европе должна проходить «скоординированно».
It's Europe's moment.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020
On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.
We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL
«Чтобы победить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это очень сложный вызов, давайте начнем вакцинацию вместе, все 27 стран, в один день», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента накануне. По ее словам, доз вакцины в ЕС достаточно, чтобы привить каждого.
Напомним, Владимир Путин уже дал указание начать массовую вакцинацию от COVID-19 и в России, однако по сути она пока стартовала только в Москве. «Фонтанка» подробно писала о том, с какими проблемами столкнулись в Петербурге и когда можно ждать начала прививочной кампании.