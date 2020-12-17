FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Глава Еврокомиссии назвала дату начала вакцинации от коронавируса в ЕС. 27 стран стартуют одновременно

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе стартует 27-29 декабря. Об этом 17 декабря в своем Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это важный день для Европы. Мы все вместе защищаем наших граждан, мы сильны вместе», — написала она. Ранее чиновница говорила, что вакцинация в Европе должна проходить «скоординированно».

«Чтобы победить пандемию, нам нужно вакцинировать до 70% населения. Это очень сложный вызов, давайте начнем вакцинацию вместе, все 27 стран, в один день», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента накануне. По ее словам, доз вакцины в ЕС достаточно, чтобы привить каждого.

Напомним, Владимир Путин уже дал указание начать массовую вакцинацию от COVID-19 и в России, однако по сути она пока стартовала только в Москве. «Фонтанка» подробно писала о том, с какими проблемами столкнулись в Петербурге и когда можно ждать начала прививочной кампании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

kuk-vasyusha
Все как по команде, удивительно!! Еще пару лет назад в такое было не возможно поверить.. Хотя предсказания были
sektor7
Вместе начинаем. Получается высока вероятность коллективного иммунитета и скорейшего открытия границ
Pilat
Думаю, они к лету вакцинируют свои 70% населения.
А у нас в лучшем случае 10% будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний