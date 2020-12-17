Слякоть и гололедица осложнят обстановку на дорогах Петербурга

Мокрый снег задержится в Петербурге ещё на пару дней.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, рабочая неделя завершится плюсовой температурой от 0 до 2 градусов Цельсия днём и небольшими осадками. На дорогах в пятницу, 18 декабря, будет сложная обстановка, местами гололедица, предупреждают метеорологи.

«Сегодня, 17 декабря, циклонический вихрь, принесший в Северную столицу оттепель, продолжит свой путь на восток, и регион постепенно переместится в его холодную часть», — пишет в Facebook специалист центра Фобос Михаил Леус.