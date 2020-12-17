Житель Петрозаводска лишился автомобиля жены-предпринимательницы на парковке ТЦ в Петербурге

Предпринимательница из Карелии осталась без автомобиля в Петербурге. Об угоне заявил ее супруг и по совместительству водитель.



Как стало известно «Фонтанке», утром 16 декабря в полицию Московского района Петербурга обратился 48-летний житель Петрозаводска, работающий водителем в фирме своей жены, которая торгует игрушками. Он рассказал, что в период с 16:30 9 декабря до 11:00 16 декабря с парковки ТЦ «Торговый двор» на Московском шоссе, 7, пропал автомобиль Mitsubishi Pajero 2012 года выпуска.