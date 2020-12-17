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Житель Петрозаводска лишился автомобиля жены-предпринимательницы на парковке ТЦ в Петербурге

Предпринимательница из Карелии осталась без автомобиля в Петербурге. Об угоне заявил ее супруг и по совместительству водитель.

Как стало известно «Фонтанке», утром 16 декабря в полицию Московского района Петербурга обратился 48-летний житель Петрозаводска, работающий водителем в фирме своей жены, которая торгует игрушками. Он рассказал, что в период с 16:30 9 декабря до 11:00 16 декабря с парковки ТЦ «Торговый двор» на Московском шоссе, 7, пропал автомобиль Mitsubishi Pajero 2012 года выпуска.

Черный внедорожник принадлежит 41-летней супруге заявителя. Сумма ущерба устанавливается.

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Комментарии (4)

Maxi 555
Когда у меня угнали машину, кстати тоже митсубиси, в отделении полиции Невского района тоже сказали, чтобы я не волновался. "Вам обязательно позвонят, и вы договоритесь" - сказали там.
Zloi_prohozhiy
дожили, на древние паджерики уже засматриваются
263836471
Вероятно - угонщики предложат купить автомобиль ещё раз...
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