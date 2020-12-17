Москвич, приехавший в Рязанскую область, спас дикого бобра. Зверь чуть не погиб, потому что не мог добраться до воды — застрял между льдом и берегом.
Как сообщают 17 декабря местные СМИ, а также «Вести», во вторник житель Москвы Максим Авдеков отправился на рыбалку в деревню Кузьминское Рыбновского района.
«Ока там почти вся стоит. Он нашёл бобра, который без воды просто замерзал. В машине его отогрел и привёз ниже шлюза, где круглый год есть незамерзающие участки воды», — рассказал его приятель в группе «Рыбалка в Рязани» «ВКонтакте».
По словам Максима, бобр уже не шевелился и поэтому не представлял угрозы. На то, чтобы прийти в себя, ему потребовалось пять часов — всё это время он провёл на переднем сиденье машины. Когда стало понятно, что с ним всё в порядке, Максим отвёз его в соседнюю деревню Аксеново и отпустил в реку.