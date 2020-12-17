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Рыбак нашёл на Оке замерзавшего бобра и 5 часов отогревал в машине

Москвич, приехавший в Рязанскую область, спас дикого бобра. Зверь чуть не погиб, потому что не мог добраться до воды — застрял между льдом и берегом.

Как сообщают 17 декабря местные СМИ, а также «Вести», во вторник житель Москвы Максим Авдеков отправился на рыбалку в деревню Кузьминское Рыбновского района.

Фото&nbsp;Эдуарда Жукова из группы <a class="author _" href="https://vk.com/ribalkaryazan" data-from-id="-83890426" data-post-id="-83890426_472768" data-post-click-type="post_owner_link">«Рыбалка в Рязани»</a>
Фото Эдуарда Жукова из группы «Рыбалка в Рязани»

«Ока там почти вся стоит. Он нашёл бобра, который без воды просто замерзал. В машине его отогрел и привёз ниже шлюза, где круглый год есть незамерзающие участки воды», — рассказал его приятель в группе «Рыбалка в Рязани» «ВКонтакте».

По словам Максима, бобр уже не шевелился и поэтому не представлял угрозы. На то, чтобы прийти в себя, ему потребовалось пять часов — всё это время он провёл на переднем сиденье машины. Когда стало понятно, что с ним всё в порядке, Максим отвёз его в соседнюю деревню Аксеново и отпустил в реку.

Фото&nbsp;Эдуарда Жукова из группы <a class="author _" href="https://vk.com/ribalkaryazan" data-from-id="-83890426" data-post-id="-83890426_472768" data-post-click-type="post_owner_link">«Рыбалка в Рязани»</a>
Фото Эдуарда Жукова из группы «Рыбалка в Рязани»

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Комментарии (4)

Ishq
Красавчик! Побольше бы таких людей
Komarinsk2019
Молодец дядька , добрый. А Симоньян бы сожрала!
DmSh
очень круто! спасибо
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