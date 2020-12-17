Москвич, приехавший в Рязанскую область, спас дикого бобра. Зверь чуть не погиб, потому что не мог добраться до воды — застрял между льдом и берегом.

Как сообщают 17 декабря местные СМИ, а также «Вести», во вторник житель Москвы Максим Авдеков отправился на рыбалку в деревню Кузьминское Рыбновского района.