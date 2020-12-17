CNN: Трамп заявил, что по ступеням Белого дома в день инаугурации Байдена его придется спускать силой

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает отрицать свой проигрыш на президентских выборах. Он заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена, чем обеспокоил некоторых помощников.
Как сообщает телеканал CNN, «в момент глубочайшего отрицания» Трамп заявил нескольким своим советникам, что в день инаугурации Байдена 20 января, вопреки традиции, откажется покидать Белый дом, и по ступеням его придется спускать силой. Такой вариант событий обеспокоил некоторых помощников президента, но мало кто верит, что Трамп действительно так сделает. По мнению одного из советников, Трамп просто вспылил, и на самом деле уйдет добровольно.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов президента США.
В США в день инаугурации будущие президент и вице-президент традиционно приезжают после окончания церковной службы в Белый дом и встречаются за чаем со своими предшественниками, а затем все вместе направляются к правительственному комплексу на Капитолийском холме. Там избранные президент и вице-президент приносят присягу. Лишь трижды за всю историю уходящие с поста президенты отказывались присутствовать на инаугурации нового главы государства: первый хозяин Белого дома Джон Адамс в 1801 году, его сын Джон Куинси Адамс в 1829 году и Эндрю Джонсон в 1869 году.