CNN: Трамп заявил, что по ступеням Белого дома в день инаугурации Байдена его придется спускать силой

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает отрицать свой проигрыш на президентских выборах. Он заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена, чем обеспокоил некоторых помощников.



Как сообщает телеканал CNN, «в момент глубочайшего отрицания» Трамп заявил нескольким своим советникам, что в день инаугурации Байдена 20 января, вопреки традиции, откажется покидать Белый дом, и по ступеням его придется спускать силой. Такой вариант событий обеспокоил некоторых помощников президента, но мало кто верит, что Трамп действительно так сделает. По мнению одного из советников, Трамп просто вспылил, и на самом деле уйдет добровольно.