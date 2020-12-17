FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

CNN: Трамп заявил, что по ступеням Белого дома в день инаугурации Байдена его придется спускать силой

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает отрицать свой проигрыш на президентских выборах. Он заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена, чем обеспокоил некоторых помощников.

Как сообщает телеканал CNN, «в момент глубочайшего отрицания» Трамп заявил нескольким своим советникам, что в день инаугурации Байдена 20 января, вопреки традиции, откажется покидать Белый дом, и по ступеням его придется спускать силой. Такой вариант событий обеспокоил некоторых помощников президента, но мало кто верит, что Трамп действительно так сделает. По мнению одного из советников, Трамп просто вспылил, и на самом деле уйдет добровольно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов президента США.

В США в день инаугурации будущие президент и вице-президент традиционно приезжают после окончания церковной службы в Белый дом и встречаются за чаем со своими предшественниками, а затем все вместе направляются к правительственному комплексу на Капитолийском холме. Там избранные президент и вице-президент приносят присягу. Лишь трижды за всю историю уходящие с поста президенты отказывались присутствовать на инаугурации нового главы государства: первый хозяин Белого дома Джон Адамс в 1801 году, его сын Джон Куинси Адамс в 1829 году и Эндрю Джонсон в 1869 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Caliform
Мы присутствуем при появлении нового диагноза, с которым будут класть в "дурку". Раньше было "Я - Наполеон", сейчас будет "Я - президент США".
Alex Kosh
По заголовку непонятно, кого "его" придется спускать силой - Байдена или Трампа. Это так задумано?
Mikle776
ну уйдет то он сам. а вот насчет его присутствия на инаугурации... думаю, что многие будут рады, если он нарушит традицию и не придет ))) Иначе он снова начнет свою песню, что он выиграл выборы и что у него украли победу... Так что лучше пусть в гольф едет играть... он любит это дело
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний