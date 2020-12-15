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Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

Президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. При этом она не стала комментировать состоявшееся в понедельник голосование коллегии выборщиков.

«Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование [выборщиков] — это один из шагов в конституционном процессе», — сказала она 15 декабря.

Ранее российский президент Владимир Путин официально поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой в президентской гонке.

Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. При этом Дональд Трамп заявил о том, что намерен оспорить результаты, однако к успеху это пока не привело. О том, кем будет возможный президент Америки, читайте в материале «Фонтанки».

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