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За сутки в Петербурге жертвами коронавируса признаны почти 80 умерших. Это снова больше, чем в Москве

79 смертей попали в летальную коронавирусную статистику по Петербургу, в России жертвами ковида признаны 587 человек. Об этом говорят данные оперативного штаба, опубликованные 17 декабря.

Северная столица в этот раз вновь обгоняет Москву по смертям. В столичную статистику внесены 76 летальных случаев.

Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 официально скончались более 49 тысяч человек. В Петербурге — 6 608.

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