Невролог советует, как защититься от вредного излучения смартфона

Влияние мобильного телефона на здоровье человека много исследовалось, причём полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом, рассказал медик агентству «Прайм» в интервью, опубликованном 17 декабря. Самое опасное — это электромагнитное излучение. Оно воздействует и во время разговора по телефону, и тогда, когда устройство просто находится близко к человеку. Чем ближе и чем чаще разговоры, тем опаснее.

Электромагнитнoе излучeние от мoбильного тeлефона как в мoмент рaзговора, так и при нaхождении рядом с устрoйством мoжет нaнести врeд здoровью, предупреждает невролог и нейрохирург Марат Якупов.

«Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость», — отмечает врач.

По его словам, доказано, что чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск генетических мутаций в ядрах клеток. А это может провоцировать онкологические заболевания. Опасное излучение поглощают головной мозг, сетчатка глаза, слуховой, вестибулярный и зрительный аппараты. Кроме того, электромагнитные волны вызывают нагревание внутренних тканей.

Якупов советует выбирать модели с наименьшей мощностью, не использовать слишком часто, не носить в карманах и не класть рядом. «Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше вообще выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве», — отмечает Якупов.

Вызывая абонента, подносите телефон к уху только после того, как абонент ответит. Режим вызова — самый сильный период вредного излучения, объясняет невролог.