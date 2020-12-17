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Гидрометцентр ожидает, что времена года изменят длительность

Продолжительность времён года в России скоро может измениться на фоне глобального потепления, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик «Вечерней Москве» в интервью, опубликованном 17 декабря, прогнозируется сокращение зимы и удлинение весны. Заметна тенденция уменьшения числа дней с отрицательными среднесуточными температурами, в некоторых регионах даже на десять дней за зиму. Так, в Москве по сравнению с серединой ХХ века минусовая температура устанавливается сейчас на 7–10 дней позже, а весна начинается раньше на 5–7 дней.

Скорость глобального потепления растёт из-за антропогенного воздействия. «В январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

teodor
Ну раз угадывать погоду не получается, приходиться хоть как то оправдываться
sektor7
Мне нравится такое течение событий.
Весна скоро.
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