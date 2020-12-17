Крупный пожар произошел в международном терминале аэропорта Игнатьево в Благовещенске 17 декабря. Людей в нем не было, так как из-за пандемии отменены рейсы за границу.
По информации ГУ МЧС по Амурской области, вызов поступил в 08:44 (02:45 мск). Когда пожарные приехали на место, огнем была охвачена вся крыша временно неэксплуатируемого отдельно стоящего здания — около 1200 кв. м. Также пламя повредило стены. Пожару был присвоен ранг 2. Его ликвидировали к 12:40 по местному времени, на месте работали 59 человек и 19 единиц техники. Никто не пострадал.
Местное издание ASN24 сообщает, что горело здание международного сектора аэропорта Благовещенска, закрытое из-за пандемии коронавируса. Сам аэропорт работает в штатном режиме, задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников аэровокзала ничего не угрожает. По официальным данным, задержан только один рейс из Москвы. Читательница издания также рассказала, что на час задержали еще и рейс в Москву.