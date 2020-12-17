Мечтающие о ремонте Военной улицы жители Петербурга продолжают дожидаться ответа от властей по поводу ее будущего. А пока разбитый проезд с глубокими ямами ежедневно «ловит» проезжающие по нему машины. Из-за этого он даже обзавелся народным прозвищем «Дорога глупости», по аналогии с известным «Мостом глупости».



Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей 16 декабря, решить проблему не помогли ни визит высокопоставленных чиновников, ни многочисленные публикации с ее описанием в СМИ. Ямы на Военной улице становятся глубже, а автомобилисты попадают в них всё чаще.

