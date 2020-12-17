Мечтающие о ремонте Военной улицы жители Петербурга продолжают дожидаться ответа от властей по поводу ее будущего. А пока разбитый проезд с глубокими ямами ежедневно «ловит» проезжающие по нему машины. Из-за этого он даже обзавелся народным прозвищем «Дорога глупости», по аналогии с известным «Мостом глупости».
Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей 16 декабря, решить проблему не помогли ни визит высокопоставленных чиновников, ни многочисленные публикации с ее описанием в СМИ. Ямы на Военной улице становятся глубже, а автомобилисты попадают в них всё чаще.
Так произошло и этим вечером: разбитый проезд не смогла преодолеть бригада аварийной службы на КАМАЗе. На записи, которую он предоставил «Фонтанке», видно, как на помощь грузовику пришел Range Rover. Внедорожник пытался вызволить его из ямы, но сделать это так и не удалось.
Петербуржец также предоставил снимки, где запечатлены и другие «жертвы» колдобин на Военной улице. «Здесь в ледяной жиже каждый день застревают машины… Местные жители в отчаянии. Прямо какая-то дорога глупости», — заключил читатель «Фонтанки».
Военная улица находится в самом центре Петербурга. Жители ЖК «Царская столица», которые попадают на указанный проезд при выезде из подземных паркингов своих домов, уже несколько лет добиваются его ремонта. По этому адресу бывал глава города Александр Беглов, который поручил привести участок в порядок. Однако ситуация так и не изменилась.
Ранее «Фонтанка» писала, в чем заключается проблема с восстановлением дороги. Решением должен был стать перевод объекта в собственность Петербурга. Однако пока конца этой истории не видно.