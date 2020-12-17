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Ямы на Военной улице, которые поручал залатать Беглов, «поймали» КАМАЗ и вошли в городской фольклор

Мечтающие о ремонте Военной улицы жители Петербурга продолжают дожидаться ответа от властей по поводу ее будущего. А пока разбитый проезд с глубокими ямами ежедневно «ловит» проезжающие по нему машины. Из-за этого он даже обзавелся народным прозвищем «Дорога глупости», по аналогии с известным «Мостом глупости».

Как рассказал «Фонтанке» читатель Андрей 16 декабря, решить проблему не помогли ни визит высокопоставленных чиновников, ни многочисленные публикации с ее описанием в СМИ. Ямы на Военной улице становятся глубже, а автомобилисты попадают в них всё чаще.

Так произошло и этим вечером: разбитый проезд не смогла преодолеть бригада аварийной службы на КАМАЗе. На записи, которую он предоставил «Фонтанке», видно, как на помощь грузовику пришел Range Rover. Внедорожник пытался вызволить его из ямы, но сделать это так и не удалось.

Петербуржец также предоставил снимки, где запечатлены и другие «жертвы» колдобин на Военной улице. «Здесь в ледяной жиже каждый день застревают машины… Местные жители в отчаянии. Прямо какая-то дорога глупости», — заключил читатель «Фонтанки».

Фото: Читатель Фонтанки Андрей
Фото: Читатель Фонтанки Андрей
Фото: Читатель Фонтанки Андрей
Фото: Читатель Фонтанки Андрей
Фото: Читатель Фонтанки Андрей

Военная улица находится в самом центре Петербурга. Жители ЖК «Царская столица», которые попадают на указанный проезд при выезде из подземных паркингов своих домов, уже несколько лет добиваются его ремонта. По этому адресу бывал глава города Александр Беглов, который поручил привести участок в порядок. Однако ситуация так и не изменилась.

Ранее «Фонтанка» писала, в чем заключается проблема с восстановлением дороги. Решением должен был стать перевод объекта в собственность Петербурга. Однако пока конца этой истории не видно.

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Комментарии (2)

Abu-Denis
На то она и Царская, на то она и Столица. Когда народ покупал квартиры в этом человейнике, они что, видели свое будущее по красивому рекламному названию? Жертвы маркетинга. Чем пышнее название, тем страшнее быт.

Правильнее было назвать - "Центральная трущоба".
264541131
Я живу на этой улице. Подтверждаю, наблюдаю такую картину ежедневно. Каждый раз говорю таксистам, чтобы выезжали междомовыми проездами, а не по навигатору. Пока застревают таксисты и неместные, это просто чьи-то неудобства, которые мало кого волнуют. Ну опоздал кто-то куда-то, самолёт без него улетел или ещё что приключилось - его проблемы. Но когда застрянет скорая или пожарная (а зависший в яме КАМАЗ мы сегодня наблюдали) и кто-то погибнет по этой причине, то проблема выйдет на качественно и проблемно иной уровень. В том, что это случится, у меня нет сомнений просто потому, что навигаторы ведут по этой бесхозной улице.
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