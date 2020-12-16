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Замначальника полиции, обвиняемый во взяточничестве, заслужил послабление. Его отправили домой из зала петербургского суда

Обвиняемого во взяточничестве замначальника 87-го отдела полиции областного поселка Кузьмоловский Владимира Митякова освободили из-под стражи. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приморский районный суд решил отправить обвиняемого под домашний арест, указав, что аргументы следствия о продлении ареста не изменились с прошлого раза. В ближайшее время ему и его и защитникам предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела.

Как ранее писала «Фонтанка», 29-летнего лейтенанта полиции Владимира Митякова и его начальника, 37-летнего майора Родиона Киселева задержали в феврале этого года во Всеволожском районе Ленобласти. Их подозревают в систематическом получении взяток от бизнесмена белорусского происхождения из Мурино по фамилии Самосюк.

Помимо переводов на карту и наличных, коммерсант мог также «дарить» сотрудникам полиции ноутбуки, телефоны и другие гаджеты. Полицейские взамен закрывали глаза на административные нарушения и предупреждали о жалобах и заявлениях.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что Киселев остается под стражей. Вину он не признает.

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Комментарии (4)

wadim58
Тот, который ,Прасильщик из 2-го сообщения, обратись в ФСБ, ПОНЯЛ?
mi_maleta
к награде героя еще не приставили? Странно! Человек системы, а с ним так несправедливо поступили. Хоть извинились???
264540931
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
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