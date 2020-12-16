Замначальника полиции, обвиняемый во взяточничестве, заслужил послабление. Его отправили домой из зала петербургского суда

Обвиняемого во взяточничестве замначальника 87-го отдела полиции областного поселка Кузьмоловский Владимира Митякова освободили из-под стражи. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Приморский районный суд решил отправить обвиняемого под домашний арест, указав, что аргументы следствия о продлении ареста не изменились с прошлого раза. В ближайшее время ему и его и защитникам предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела.



Как ранее писала «Фонтанка», 29-летнего лейтенанта полиции Владимира Митякова и его начальника, 37-летнего майора Родиона Киселева задержали в феврале этого года во Всеволожском районе Ленобласти. Их подозревают в систематическом получении взяток от бизнесмена белорусского происхождения из Мурино по фамилии Самосюк.

