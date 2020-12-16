Госдума приняла законопроект, позволяющий автомобилистам обжаловать штрафы с камер в режиме онлайн

«Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нововведение позволит установить по всей стране единый порядок обжалования дорожных штрафов вне зависимости от того, кем они были вынесены — ГИБДД или специализированным учреждением.

Сервис по обжалованию штрафов с камер на портале Госуслуг должен был заработать еще в прошлом году, но для этого нужно было внести поправки в КоАП РФ. Ответственными были назначены МВД и Минкомсвязь. Так как эта процедура затянулась, реализовать проект в сроки не вышло. Вице-премьер РФ Максим Акимов в связи с этим пригрозил «уволить к чёрту всех людей, занимавшихся этим вопросом».