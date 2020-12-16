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Госдума приняла законопроект, позволяющий автомобилистам обжаловать штрафы с камер в режиме онлайн

Государственная дума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект, предусматривающий возможность электронного обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента 16 декабря.

«Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал Госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нововведение позволит установить по всей стране единый порядок обжалования дорожных штрафов вне зависимости от того, кем они были вынесены — ГИБДД или специализированным учреждением.

Сервис по обжалованию штрафов с камер на портале Госуслуг должен был заработать еще в прошлом году, но для этого нужно было внести поправки в КоАП РФ. Ответственными были назначены МВД и Минкомсвязь. Так как эта процедура затянулась, реализовать проект в сроки не вышло. Вице-премьер РФ Максим Акимов в связи с этим пригрозил «уволить к чёрту всех людей, занимавшихся этим вопросом».

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Комментарии (1)

cafap78
Теперь ждём от Госудумы упрощения процедуры рассмотрения таких жалоб, а то всё полумеры...
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