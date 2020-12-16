«Огромное спасибо за ваши голоса!» Участники премии «Фонтанки» делятся впечатлениями в соцсетях

Иван Бакаидов

Городская премия «Фонтанки» в этом году стала поистине народной, номинантов выдвигала и выбирала многомиллионная аудитория нашего издания. А награждали победителей «Герои Фонтанки», петербуржцы, о добрых делах и подвигах которых мы писали в 2020 году.

Один из них Иван Бакаидов — программист с ДЦП, основатель компании «Linka». Иван пытается поднять на новый качественный уровень жизнь других особенных петербуржцев. Свое приветственное слово для церемонии Иван Бакаидов записал с помощью созданной им программы синтезирования речи. А в своих социальных сетях после мероприятия оставил пост, где назвал премию «катарсисом инклюзии».

«Церемония вручение премии «Фонтанки» «Призвание и влияние», в номинациях лучшие люди и компании нашего города. И Иван Бакаидов один из героев этого года. Горжусь, что он в команде нашего проекта "Печать Глазами"», — пишет руководитель благотворительного фонда «Близкие Другие» Елена Токарева.

Победители премии посвящали свои награды сотрудникам своих компаний и выражали им благодарность за самоотверженный труд и преданность делу.

«Наш генеральный директор Евгений Михайлович Мовчан поздравляет всех нас с этой победой: «Вчера со сцены Александринского театра прозвучало имя Петровича. Как лучшего в этом ремесле. И мы будем колесить по городам с этим званием весь следующий год! Ну что сказать — дух захватывает! Ведь это не просто слова. За этой победой стоит огромный труд ребят — логистов, водителей доставки и бригад подъема», — говорится в аккаунте сети строительных магазинов, которая получила награду в номинации «Служба доставки».

«Мы — первые! Друзья, мы хотим сказать вам спасибо, ведь именно благодаря вашей поддержке «Евразия» стала победителем в номинации «Лучший бар или ресторан Санкт-Петербурга» городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»! Именно благодаря вам, нашим гостям, мы прошли через все трудности этого года, развивались и становились лучше! Вы — наша главная мотивирующая сила! Вы — наша путеводная звезда! Спасибо, что выбираете "Евразию"».

«Новость-пушка! Десять финалистов городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вчера вечером получили свои награды на Новой сцене Александринского театра. Это лучшие из лучших городских компаний и брендов, которых выбрала аудитория городского портала «Фонтанка.ру» в ходе голосования. «Лучшим вузом» второй год подряд стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Лауреаты премии, не получившие главной награды, благодарили своих друзей, сотрудников и коллег за поддержку.

«Мы не победили, но и не проиграли. В нашей номинации «Лучший работодатель» очень сильные конкуренты, есть с кого брать пример! — говорится в аккаунте ДОК «Буревестник». — Огромное спасибо за ваши голоса в конкурсе «Признание-влияние»! Благодарим за ваши усилия, поддержку и потраченное время! Мы говорим не просто большое спасибо, а горячо, от самого сердца, выражаем свою признательность за вашу помощь».

Большой материал с фотографиями и видео о том, как проходила церемония награждения победителей городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» появится в ближайшие дни.

Напомним, мероприятие прошло 14 декабря на Новой сцене Александринского театра. Из-за коронавирусных ограничений большая часть зрителей наблюдала за событием онлайн. Трансляция церемонии собрала в общей сложности более 135 тысяч просмотров.