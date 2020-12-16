Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Его подняли в воздух двигатели из Петербурга

Первый полет нового пассажирского регионального самолета Ил-114-300 состоялся сегодня с аэродрома в Жуковском. На самолете установлены турбовинтовые двигатели производства петербургского АО «ОДК-Климов».

Самолет разработан Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. В первом полете экипаж состоял из шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, отмечающего сегодня день рождения, а также летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

Ожидается, что первые серийные самолеты Ил-114-300 появятся в 2022 году, а всего до 2030 года планируется поставить 100 самолетов как для российских авиакомпаний, так и на экспорт. Как говорится в сообщении Минпромторга, на финансирование НИОКР и подготовку производства, включая двигатель ТВ7-117СТ-01, направлено на сегодняшний день 25 млрд рублей.

Как рассказали «Фонтанке» в АО «ОДК-Климов», в самолете установлены турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01, разработанные и произведенные петербургским предприятием. Мощность на взлетном режиме составляет 3100 лошадиных сил. Двигатели отработали штатно, отмечают в компании.

«Установка на самолет двигателей ТВ7-117СТ-01 с увеличенной взлетной мощностью позволяет улучшить его летно-технические характеристики, при этом двигатель обладает уникальной топливной экономичностью, — комментирует Всеволод Елисеев, и. о. генерального конструктора АО «ОДК-Климов». — Одна из стратегических целей проекта по созданию двигателей для Ил-114-300 — обеспечение независимости отечественной авиации от зарубежных производителей».