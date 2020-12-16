FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Его подняли в воздух двигатели из Петербурга

Первый полет нового пассажирского регионального самолета Ил-114-300 состоялся сегодня с аэродрома в Жуковском. На самолете установлены турбовинтовые двигатели производства петербургского АО «ОДК-Климов».

Фото: пресс-служба АО «ОДК-Климов»

Самолет разработан Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. В первом полете экипаж состоял из шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, отмечающего сегодня день рождения, а также летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

Ожидается, что первые серийные самолеты Ил-114-300 появятся в 2022 году, а всего до 2030 года планируется поставить 100 самолетов как для российских авиакомпаний, так и на экспорт. Как говорится в сообщении Минпромторга, на финансирование НИОКР и подготовку производства, включая двигатель ТВ7-117СТ-01, направлено на сегодняшний день 25 млрд рублей.

Как рассказали «Фонтанке» в АО «ОДК-Климов», в самолете установлены турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01, разработанные и произведенные петербургским предприятием. Мощность на взлетном режиме составляет 3100 лошадиных сил. Двигатели отработали штатно, отмечают в компании.

«Установка на самолет двигателей ТВ7-117СТ-01 с увеличенной взлетной мощностью позволяет улучшить его летно-технические характеристики, при этом двигатель обладает уникальной топливной экономичностью, — комментирует Всеволод Елисеев, и. о. генерального конструктора АО «ОДК-Климов». — Одна из стратегических целей проекта по созданию двигателей для Ил-114-300 — обеспечение независимости отечественной авиации от зарубежных производителей».

Как отмечают в Минпромторге, двигатель многофункционален и его планируют использовать на разных типах самолетов: Ил-114, Ил-112 и на вертолетах Ми-38.

Фото: пресс-служба АО «ОДК-Климов»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

USSR_forever
Первый полёт Ил-114 в 1990 году. Читайте Вики. Так что этот самолёт - заслуга СССР, а не Путина.
dedmoroz_5e4d8827384c2
отлично
Альтруист-2
Это клон суперджета по смыслу? Опять - запчастей нет, рембазы нет, развития нет, 25 миллиардов нет? Какой экспорт без офигенно недешевой всемирной поддержки сервиса и доставки комплектующих по миру?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний