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Суд удовлетворил иск Рогозина к СМИ о защите чести и деловой репутации

Глава Роскосмоса смог защитить свою честь и деловую репутацию в судебном разбирательстве с тремя российскими СМИ.

«Суд полностью удовлетворил исковые требования Рогозина к ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД "Аргументы недели"». Суд постановил признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца», — сообщает 16 декабря ТАСС со ссылкой на юриста Александра Добровинского.

Столичный суд потребовал удалить порочащие честь главы Роскосмоса сведения из Интернета, а также выплатить ему 300 тысяч рублей компенсации. Поводом для обращения в суд стали материалы о том, что нынешнее руководство госкорпорации якобы негативно влияет на развитие космической отрасли в России.

В Роскосмосе иск комментировать не стали, так как он был подан физическим лицом.

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Комментарии (11)

260602101
А чем его так обидели ? Кто то написал глупость, что Илон Маск большего достиг ?
USSR_forever
"негативно влияет на развитие космической отрасли"? как именно? недостроем космодрома или проблемами с запусками? В России не было построено ни одного звездолёта, так что своим бездействием они не могут влиять на что-то ни в каком виде.
Skazochny
Судьи вместе с ним скоро поедут в тайгу ...
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