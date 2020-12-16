Суд удовлетворил иск Рогозина к СМИ о защите чести и деловой репутации

Глава Роскосмоса смог защитить свою честь и деловую репутацию в судебном разбирательстве с тремя российскими СМИ.



«Суд полностью удовлетворил исковые требования Рогозина к ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД "Аргументы недели"». Суд постановил признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца», — сообщает 16 декабря ТАСС со ссылкой на юриста Александра Добровинского.

Столичный суд потребовал удалить порочащие честь главы Роскосмоса сведения из Интернета, а также выплатить ему 300 тысяч рублей компенсации. Поводом для обращения в суд стали материалы о том, что нынешнее руководство госкорпорации якобы негативно влияет на развитие космической отрасли в России.