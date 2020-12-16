Лидерам белорусской оппозиции вручили премию Сахарова «За свободу мысли»

Лауреатом премии названа «демократическая оппозиция в Беларуси, представленная Координационным советом». Среди победителей бывшая кандидатка в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская и ее супруг блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, основатель телеграм-канала «Нехта» Степан Путило и политзаключенный Николай Статкевич.

Лидеры оппозиции Белоруссии получили премию Сахарова «За свободу мысли» за 2020 год. Председатель Европарламента Давид Сассоли вручил ее Светлане Тихановской и Веронике Цепкало на пленарном заседании в Брюсселе 16 декабря, сообщается на сайте ЕП.

«Весь мир знает, что происходит в вашей стране. Мы видим вашу смелость. Мы видим отвагу женщин. Мы видим ваши страдания. Мы видим вопиющие злоупотребления. Мы видим насилие. Ваше стремление и решимость жить в демократической стране вдохновляют нас», — заявил Сассоли во время церемонии вручения.

Тихановская, принимая премию, сказала: «Каждый белорус, принимающий участие в мирной акции протеста против насилия и беззакония, — герой. Каждый из них — пример мужества, сострадания и достоинства».

Вместе с белорусскими оппозиционерами в шорт-лист премии попали экоактивисты из города Эль-Гуапиноль в Гондурасе и архиепископ иракского Мосула.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова в области прав человека была учреждена Европейским парламентом в 1988 году в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Она присуждается людям и организациям, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».