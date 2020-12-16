FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Петербурге ЗакС расширил перечень мер поддержки туристического бизнеса

Заксобрание расширило перечень мер поддержи бизнеса в рамках «третьего пакета», в частности освобождение или скидки по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество для туристическо-гостиничного бизнеса. Соответствующую поправку парламент поддержал на заседании 16 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Поправку подала фракция «Единая Россия». В рамках нее от уплаты транспортного налога за периоды 2020 — 2021 годов освобождаются компании в сфере сухопутного пассажирского транспорта и туристические агентства, если они соответствуют ряду критериев. Они должны являться малым или средним бизнесом и платить своим сотрудникам не ниже размера минимальной зарплаты в Петербурге.

«Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые работают в индустрии гостеприимства и применяют упрощенную систему налогообложения, планируется установить налоговую ставку в размере 1 процента, в случае если объектом налогообложения являются доходы», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Также вводится скидка на земельный налог для физлиц и организаций. Они заплатят 0,66 процента суммы налога на участки, где ведется рыбное хозяйство, 3,33 процента суммы налога на участки под объектами образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и соцобеспечения, гаражами и стоянками, ветеринарными клиниками и приютами для животных. 6,66% от суммы налога смогут заплатить за участки под объектами культуры, искусства и религии, 33,33% — для участков рекреационного, лечебно-оздоровительного, развлекательного назначения.

Арендодатели помещений, использующихся под туристические цели, также смогут претендовать на льготы, если существенно снизят ставку для арендаторов.

Вице-губернатор Эдуард Батанов констатировал, что Смольный поддерживает эту поправку, несмотря на то что она может принести бюджету потери в размере 2,5 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

USSR_forever
это не "меры поддержки", это гвозди для гроба малого бизнеса в России... ни субсидий, ни отмены налогов... одним словом - рогатые пасущиеся, которые травку жуют и мекают...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний