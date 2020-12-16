В Петербурге ЗакС расширил перечень мер поддержки туристического бизнеса

Заксобрание расширило перечень мер поддержи бизнеса в рамках «третьего пакета», в частности освобождение или скидки по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество для туристическо-гостиничного бизнеса. Соответствующую поправку парламент поддержал на заседании 16 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Поправку подала фракция «Единая Россия». В рамках нее от уплаты транспортного налога за периоды 2020 — 2021 годов освобождаются компании в сфере сухопутного пассажирского транспорта и туристические агентства, если они соответствуют ряду критериев. Они должны являться малым или средним бизнесом и платить своим сотрудникам не ниже размера минимальной зарплаты в Петербурге.

«Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые работают в индустрии гостеприимства и применяют упрощенную систему налогообложения, планируется установить налоговую ставку в размере 1 процента, в случае если объектом налогообложения являются доходы», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Также вводится скидка на земельный налог для физлиц и организаций. Они заплатят 0,66 процента суммы налога на участки, где ведется рыбное хозяйство, 3,33 процента суммы налога на участки под объектами образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и соцобеспечения, гаражами и стоянками, ветеринарными клиниками и приютами для животных. 6,66% от суммы налога смогут заплатить за участки под объектами культуры, искусства и религии, 33,33% — для участков рекреационного, лечебно-оздоровительного, развлекательного назначения. Арендодатели помещений, использующихся под туристические цели, также смогут претендовать на льготы, если существенно снизят ставку для арендаторов.