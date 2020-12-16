ЗакС продлевает онлайн-формат общественных слушаний по стройкам в Петербурге

В Петербурге продлевается на 2021 год действие формата публичных слушаний по градостроительной документации в удаленном режиме. Соответствующий законопроект 16 декабря в первом чтении приняло Заксобрание, передает корреспондент «Фонтанки».



Законопроект поддержали 38 депутатов, 5 высказались против. Онлайн-формат слушаний будет продлен для проектов планировки территории, правил землепользования и застройки, изменений в Генплан и отклонении от предельных параметров.

Глава профильной комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин констатировал, что законопроект был внесен только 2 декабря, и теперь от депутатов ждут, что в один день инициатива будет принята сразу в трех чтениях, чтобы он успел вступить в силу до конца года. Парламентарий назвал это «очень опасным прецедентом».