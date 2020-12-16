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ЗакС продлевает онлайн-формат общественных слушаний по стройкам в Петербурге

В Петербурге продлевается на 2021 год действие формата публичных слушаний по градостроительной документации в удаленном режиме. Соответствующий законопроект 16 декабря в первом чтении приняло Заксобрание, передает корреспондент «Фонтанки».

Законопроект поддержали 38 депутатов, 5 высказались против. Онлайн-формат слушаний будет продлен для проектов планировки территории, правил землепользования и застройки, изменений в Генплан и отклонении от предельных параметров.

Глава профильной комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин констатировал, что законопроект был внесен только 2 декабря, и теперь от депутатов ждут, что в один день инициатива будет принята сразу в трех чтениях, чтобы он успел вступить в силу до конца года. Парламентарий назвал это «очень опасным прецедентом».

Глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил «не развязывать, а разрубить этот узел». Он напомнил, что при соблюдении мер безопасности в актовом зале любой из районных администраций можно безопасно рассадить людей, а действующий формат парламентарий сравнил с «боксом по переписке».

На «удаленку» депутаты отправили общественные слушания по градостроительной документации в июле 2020 года, действие формата тогда ограничили до конца года. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой инициативе и объясняла, как можно подать свои замечания на слушания.

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