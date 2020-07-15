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15.07.2020 14:49
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Публичные слушания в Петербурге отправили на «удаленку»

Публичные слушания по градостроительной документации в Петербурге будут проходить в онлайн-формате, пока не будут отменены ограничительные действия, введенные из-за коронавируса. Депутаты Заксобрания приняли соответствующий законопроект в третьем чтении на внеочередном заседании 15 июля.

Действие закона ограничено 31 декабря 2020 года. Предполагается, что в удаленном формате будут проводить общественные обсуждения по изменениям в Генплан, Правила землепользования и застройки, по проектам планировки территории и проектам решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства. Все внесенные горожанами предложения в обязательном порядке будут публиковаться в общем доступе.

В традиционном формате слушания проходят очно. Но из-за действия антивирусных мер массовые мероприятия в городе временно запрещены.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
в онлайн-формате???? ....... а теперь подробно: о законе, о постановлениях , о приказах, о формате, о регламенте, об авторизации, о порядке рассмотрения и др.детали
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