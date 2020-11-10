«Фонтанка» объясняет, как принять участие в общественных слушаниях по строительству в режиме онлайн. Смольный анонсировал очередные обсуждения

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга 10 ноября анонсировал начало общественных обсуждений проекта планировки участка Глухарской улицы от Нижнекаменской до Комендантского проспекта. Обсуждение пройдет в онлайн-формате с 10 ноября по 29 декабря.



С 18 ноября материалы по проекту планировки разместят на сайте комитета. Кроме того, 26 ноября с 10 до 14 часов проводятся консультации с использованием конференц-связи.



Напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса было принято решение перевести общественные обсуждения и публичные слушания по проекту Генплана, правилам землепользования и застройки и проектам планировки территорий в удаленный формат. Эксперты разошлись во мнениях относительно того, стоит ли это делать. Тем не менее в июле Заксобрание приняло соответствующий законопроект.

