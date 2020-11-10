«Фонтанка» объясняет, как принять участие в общественных слушаниях по строительству в режиме онлайн. Смольный анонсировал очередные обсуждения
Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга 10 ноября анонсировал начало общественных обсуждений проекта планировки участка Глухарской улицы от Нижнекаменской до Комендантского проспекта. Обсуждение пройдет в онлайн-формате с 10 ноября по 29 декабря.
С 18 ноября материалы по проекту планировки разместят на сайте комитета. Кроме того, 26 ноября с 10 до 14 часов проводятся консультации с использованием конференц-связи.
Напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса было принято решение перевести общественные обсуждения и публичные слушания по проекту Генплана, правилам землепользования и застройки и проектам планировки территорий в удаленный формат. Эксперты разошлись во мнениях относительно того, стоит ли это делать. Тем не менее в июле Заксобрание приняло соответствующий законопроект.
Информацию обо всех слушаниях можно найти на этой странице комитета по градостроительству. В оповещениях к слушаниям указана дата, когда КГА разместит материалы по конкретным слушаниям на своем сайте, а также конечная дата, до которой они там «провисят».
На странице слушаний по конкретному проекту в указанную дату появляется ссылка для скачивания материалов «Материалы экспозиции», а также ссылка, по которой горожанин имеет право отправить свои замечания к проекту. Все предложения и замечания комитет публикует на той же странице слушаний.
Кроме того, КГА разместил инструкцию для подключения к консультации в режиме видеосвязи. Напомним, что ознакомиться с материалами к слушаниям можно и в самом комитете в рабочие часы.