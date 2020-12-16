Против России подают иск родственники британки, которая могла отравиться «Новичком» в Эймсбери

Родственники Дон Стерджес, которая умерла в Эймсбери летом 2018 года, намерены подать иск к России.



«Семья [Дон Стерджес], отравленной «Новичком», подала в суд на Россию в связи с ее смертью. <...> Адвокаты подали иск о нарушении прав человека», — сообщает 16 декабря издание Mirror.

Адвокаты начали разбирательство в Высоком суде Лондона, указывая на нарушения Европейской конвенцией о правах человека. В качестве ответчиков указаны Российская Федерация, Министерство обороны РФ и военная разведка. Дело может быть рассмотрено только после завершения расследования дела Скрипалей.