Против России подают иск родственники британки, которая могла отравиться «Новичком» в Эймсбери

Родственники Дон Стерджес, которая умерла в Эймсбери летом 2018 года, намерены подать иск к России.
«Семья [Дон Стерджес], отравленной «Новичком», подала в суд на Россию в связи с ее смертью. <...> Адвокаты подали иск о нарушении прав человека», — сообщает 16 декабря издание Mirror.
Адвокаты начали разбирательство в Высоком суде Лондона, указывая на нарушения Европейской конвенцией о правах человека. В качестве ответчиков указаны Российская Федерация, Министерство обороны РФ и военная разведка. Дело может быть рассмотрено только после завершения расследования дела Скрипалей.
В прошлом году партнер Стерджес — британец Чарли Роули также подал иск к России.
Стерджес и Роули отравились в Эймсбери 30 июня 2018 года. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Роули потерял свою подругу и находился в коме 10 дней. Великобритания считает, что за отравлениями в Солсбери и Эймсбери стоит Россия, в причастности к обоим инцидентам британские власти подозревают Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон называет агентами российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает.