Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

Европейская комиссия (ЕК) добавила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» сообщается в отчете ЕК.



Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом, который ведётся с 2018 года, включив туда мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».



«Telegram включен в этот список, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях», — сообщает ЕК 16 декабря. ЕК отмечает, что по утверждению Telegram, они не содержат вредоносный контент на своей платформе и удаляют его в течение 24 часов.

