Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

Европейская комиссия (ЕК) добавила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» сообщается в отчете ЕК.
Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом, который ведётся с 2018 года, включив туда мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».
«Telegram включен в этот список, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях», — сообщает ЕК 16 декабря. ЕК отмечает, что по утверждению Telegram, они не содержат вредоносный контент на своей платформе и удаляют его в течение 24 часов.
Говоря о «ВКонтакте», ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.
Отмечается, что для компаний, которые попали в этот документ, это является сигналом, чтобы пересмотреть свою политику и усилить борьбу с нарушением прав на интеллектуальную собственность. При этом сам список не имеет юридической силы и является информативным.