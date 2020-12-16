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Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

Европейская комиссия (ЕК) добавила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» сообщается в отчете ЕК.

Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом, который ведётся с 2018 года, включив туда мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».

«Telegram включен в этот список, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях», — сообщает ЕК 16 декабря. ЕК отмечает, что по утверждению Telegram, они не содержат вредоносный контент на своей платформе и удаляют его в течение 24 часов.

Говоря о «ВКонтакте», ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.

Отмечается, что для компаний, которые попали в этот документ, это является сигналом, чтобы пересмотреть свою политику и усилить борьбу с нарушением прав на интеллектуальную собственность. При этом сам список не имеет юридической силы и является информативным.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Идеи пиратской партии в ВК процветают)
Nemcoff
Простите нас, буржуи. У нас денег нет смотреть и слушать платно, вот и смотрим и слушаем бесплатно.
bluxer
Музло только в контакте слушаю. Разумеется, бесплатно.
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